Le scuole di Follonica festeggiano il Natale a suon di canti e mercatini

FOLLONICA – Arriva il Natale in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” e i docenti con i loro alunni lo stanno celebrando e si stanno preparando a questa grande festa che segna anche l’inizio delle tanto attese vacanze.

Alla scuola di infanzia de “I melograni” il giorno 18 dicembre i bambini sono andati per le strade del quartiere per allietare i residenti con i loro canti di Natale, mentre oggi attenderanno Babbo Natale che li consegnerà dolci natalizi offerti dall’Avis di Follonica.

Alla scuola di infanzia de il Fontino i bambini si sono preparati alla gran festa di oggi dove, accompagnati dalla Fontino Band dei genitori e dal coro di mamme e babbi che faranno da cornice musicale, si esibiranno in canti e recite per mettere in scena una storia a sfondo ambientale dove i bambini vogliono realizzare una città pulita, verde e a misura di bambini dove tutti hanno il dovere ed il piacere di contribuire a renderla bella ed accogliente. Alle 10,30 saranno sulla scena i bambini di tre anni, alle 11 i bambini di 4 anni e alle 11,30 i bambini dei 5 anni.

Anche nella scuola primaria di Buozzi, dopo avere allestito decorazioni prodotte con materiali riciclati, la festa si svolgerà oggi nel cortile della scuola alle 14,15. Tutte le classi parteciperanno ai canti di Natale di fronte al pubblico di parenti ed amici.

Nella scuola primaria di don Milani, il giorno 19 dicembre c’è stata la festa nel teatro della scuola che ha coinvolto le classi prime e seconde e nel pomeriggio sullo stesso palco si sono esibiti in canti natalizi le terze e le quarte. Per tutto il giorno, nella palestra della scuola, i genitori hanno organizzato il mercatino della solidarietà. I proventi del mercatino saranno devoluti a cause benefiche. Il 10 dicembre le classi quarte sono uscite cantando canzoni di Natale e percorrendo varie strade del quartiere Cassarello.

Le classi quinte delle due scuole primarie e le classi della scuola secondaria Arrigo Bugiani hanno fatto due uscite nelle strade del centro città nei giorni 11 e 13 dicembre, coprendo tutto il centro e riscuotendo apprezzamenti ed una caldissima accoglienza da parte dei cittadini. Hanno marciato per le strade cantando canzoni in italiano, inglese, francese e spagnolo. Il primo saluto, partendo dalla scuola secondaria Bugiani, è stato per l’amministrazione comunale, dopodiché sono passati da via Roma, il mercato centrale, facendo soste e realizzando coreografie con le pattinatrici, alunne della scuola accompagnati da chitarristi, anche questi alunni della scuola.