Italia Viva si muove anche a Sorano: aderisce Roberto Santarelli

SORANO – Il consigliere del Comune di Sorano Roberto Santarelli aderisce ufficialmente ad Italia Viva. «Una scelta – spiegano da Italia Viva – che rafforza la compagine degli amministratori locali che hanno sposato il nostro progetto provinciale che oltre agli eletti vede ogni giorno nuove adesioni di cittadini».

Roberto, alla prima esperienza amministrativa, vive e lavora a Sovana e in questo inizio di mandato si è contraddistinto per essere un consigliere molto attivo.

«Aderisco ad Italia Viva – dice Santarelli – con molto entusiasmo, avendo particolare stima per Matteo Renzi. Mi adopererò per il bene della comunità di Sovana che mi ha dato fiducia, volendo fortemente la mia presenza in consiglio comunale, cercherò di ricambiare la fiducia posta in me lavorando con passione e caparbietà. Mi è particolarmente gradita l’occasione per augurare a tutti un felice Santo Natale e un 2020 sereno e prospero».