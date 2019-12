Happy Christmas John: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Happy Christmas John è un singolo del gruppo musicale italiano Thegiornalisti, pubblicato il 5 dicembre 2017.

Da più di vent’anni Radio Deejay lancia la sua canzone di Natale. Ogni primo lunedì di dicembre, dalla diretta di «Deejay Chiama Italia», Linus presenta una canzone destinata a entrare nel cuore dei fan perché cantata da tutti i dj della radio.

Nel 2017 è stata la volta di Happy Christmas John, scritta da Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti.

TESTO

Ma che ci posso fare

Se a me piace il Natale

C’è più gusto a restare

Sotto le lenzuola

Ma che ci posso fare

Se mi piace tirare la neve

C’è più gusto a mangiare

A bere e ad abbracciarsi ancora

Chiudi gli occhi, esprimi un desiderio

Ed immagina che sia vero

E adesso guarda il cielo e scegli una stella

Prendi la più bella, quella che vuoi tu

Mandala per bacio a chi vuoi più bene

Mandala nel cuore di chi ami di più

E quando sei per strada sorridi alla gente

Che non è difficile e lo sai anche tu

Non ho in mente un amore più grande

Di mia nonna che cucina alla TV

E la radio e la radio e la radio

E la radio che passa John Lennon

Happy Christmas Yoko

Happy Christmas John

Ma che ci posso fare

Se a me piace il Natale

C’è più gusto a cantare

Mentre si fa sera

Ma che ci posso fare

Se mi piacciono le luci accese

Tra le vetrine del centro

Alle candele nelle chiese

Chiudi gli occhi esprimi un desiderio

Ed immagina che sia vero

E adesso guarda il cielo e scegli una stella

Prendi la più bella, quella che vuoi tu

Mandala per bacio a chi vuoi più bene

Mandala nel cuore di chi ami di più

E quando sei per strada sorridi alla gente

Che non è difficile e lo sai anche tu

Non ho in mente un amore più grande

Di mia nonna che cucina alla TV

E la radio e la radio e la radio

E la radio che passa gli Wham

Happy Christmas Andy

Happy Christmas George

E la radio e la radio e la radio

E la radio che passa John Lennon

Happy Christmas Yoko

Happy Christmas John