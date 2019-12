Gea a caccia di punti salvezza contro la diretta concorrente Brusa Livorno

GROSSETO – Cooplat Ambiente a caccia di punti salvezza domani sera sabato alle 18,15 sul campo del Brusa Us Livorno, quintetto che segue il Grosseto con due punti di ritardo. Tutto lascia presagire un’altra battaglia che i ragazzi di Pablo Crudeli sono pronti ad affrontare. La sconfitta contro la capolista Fucecchio, arrivata dopo aver condotto la partita, affrontata senza Matteo Perin e Edoardo Furi, per 35 minuti, ha dato ulteriori certezze. Il coach Crudeli sa di poter contare in ogni occasione sui giovanissimi Battaglini, Scurti e Bocchi, che hanno affrontato la regina del campionato senza timori reverenziali e hanno aiutato la Cooplat Ambiente a sfiorare il colpaccio.

Al PalaCosmelli di via de’ pensieri a Livorno i grossetani vorranno confermare la loro condizione, per trascorrere un sereno Natale e ripartire da gennaio con la necessaria tranquillità. Per il match di sabato il tecnico argentino riavrà a disposizione il play Edoardo Furi, mentre rimane qualche dubbio per il recupero di Matteo Perin, il miglior realizzatore biancorosso, con 164 punti. Il fisioterapista Matteo D’Angella farà comunque di tutto per mettere a disposizione della squadra una pedina fondamentale, anche perché Crudeli dovrà fare a meno del capitano Marco Zambianchi per problemi lavorativi e questo indebolirà il settore lunghi.

Sicura l’assenza degli infortunati Matteo Bambini e Nikola Gruevski. La squadra, con un Lorenzo Morgia in grande condizione, saprà comunque sopperire a queste assenze con spirito di sacrificio e grinta.

Questa la probabile formazione biancorossa: Battaglini, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scarpino, Scurti, Mari, Bocchi, Rocchiccioli. Arbitreranno Baldini di Castelfiorentino e Agnorelli di Poggibonsi.



Il programma della 12ª giornata: Brusa Us Livorno-Cooplat Ambiente Grosseto, Liburnia Livorno- Dany Quarrata, Boldrini Folgore Fucecchio-Colle Basket, Galli Terranuova-Biancorosso Empoli, Audax Carrara-Pall. Valdera, Juve Pontedera-Centro minibasket Carrara, Opus Libertas Livorno-Vismederi Costone Siena.

La classifica: Folgore Fucecchio 18 punti; Quarrata 16; Costone Siena 14; Libertas Livorno, CMB Carrara, Juve Pontedera, Valdera, Galli Terranuova 12; Cooplat Ambiente Grosseto, Biancorosso Empoli, Colle Basket 10; Us Livorno, 8; Audax Carrara 2; Liburnia 0.