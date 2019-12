Festa dello sport al Fossombroni: successo per la quarta edizione

GROSSETO – Quarta edizione per la Festa dello Sport promossa dal Fossombroni che ha richiamato tanti ragazzi nella struttura di via Sicilia. Un lungo pomeriggio in cui all’istituto statale di istruzione superiore si sono intrecciate iniziative di vario tipo: attività sportive, tornei di calcio a 5, proiezioni di filmati, oltre alla consegna degli attesi attestati.

La giornata è stata aperta dalla dirigente scolastica Francesca Dini, affiancata dal coordinatore dell’indirizzo sportivo Amedeo Gabbrielli. I docenti di scienze motorie, Luigi Amoruso, Giovanni Gelli, Stefano Rosini, Laura Quendo e Anna Dal Vacchio hanno seguito un torneo di calcio a 5 che si è svolto nella palestra della scuola.

Alla presenza di studenti e genitori sono stati consegnati, dalle insegnanti Gabriella Corzani e Monica Mazzilli, gli attestati relativi a “il campione dello sport e bravo a scuola”, “assistente bagnanti” e “animatore sportivo”. Inoltre sono stati presentati i progetti in essere già attivi nell’attuale anno scolastico.

In merito alle premiazioni per “i campioni dello sport e bravi a scuola”, gli attestati sono stati consegnati a Daniele Costanzi, Giulia Ricci, Alessia Moradei, Nora Pastorelli, Francesca Chiti, Giulia Massone, Gabirele Gini, Giulia Modanesi, Alessio Mascelloni, Ilaria Furi, Vanessa Farini, Celeste Tonini, Federico Vichi, Azzurra Terminali e Lorenzo Malentacchi.

Per gli “assistenti bagnanti” attestati consegnati a Benedetto Affabile, Riccardo Atleti, Francesco Bargelli, Giulio Cavassa, Luca Cenderelli, Paolo Cepollaro, Vlad Gherghelas, Enrico Gabrielli, Federica Galli, Riccardo Fedi, Jacopo Francavilla, Matteo Lorenti, Alessandro Maggini, Filippo Mulinacci, Christian Romano, Romualdo Trajkovic, Tommaso Franceschelli.

Infine i premiati per “animatore sportivo”: Alessio Conti, Francesco Riello, Rocco Trinchini, Matteo Gaudagnoli, Mattia Crisafi, Gabriele Gini, Andrea Landi, Michele Baietta, Sara Bocci, Giulio Cavassa, Margherita Cosimi, Alice Salvati, Martina Sani, Lorenzo Scurti, Dalila Stoppa Tigli, Francesco Miranda, Antonio Toti, Claudia Redi, Alessio Vinciguerra.

Durante la festa è stato presentato anche il quaderno “ABC dello Sport”, edito da Innocenti. Il Fossombroni ringrazia gli esperti delle varie discipline sportive che sono intervenuti durante la Festa dello Sport: Fabrizio Balducci, vicepresidente Fipav, Sergio Perugini, presidente Uisp Grosseto, Maurizio Zaccherotti, responsabile associazione Terramare, Simone Ceri e Roberto Picardi, presidente e responsabile settore giovanile Usg Grosseto, Luca D’Andrea, allenatore della Nuova Grosseto Barbanella, Paolo Franceschelli e Massimo Battisti, responsabile tecnico e allenatore InvictaSauro, Lino Luciani, allenatore Bsc Grosseto baseball, Alessandro Sferazza e Maurizio Fruscoloni del circolo vela Talamone.