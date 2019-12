GROSSETO – Una donna è stata sbalzata fuori dalla sua auto dopo un incidente stradale avvenuto tra Grosseto e Braccagni.

Non è ancora chiaro cosa sia successo. Sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. L’auto è uscita di strada. La donna è stata sbalzata fuori dall’auto e all’arrivo dei soccorsi era priva di sensi, adagiata in una fossetta laterale.

di 3 Galleria fotografica incidente barbaruta 20 dic 2019





L’incidente è avvenuto nella zona di Barbaruta. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, personale del 118 e della Croce rossa che hanno stabilizzato la paziente. Sul posto è atterrato anche Pegaso. La donna, che era da sola in auto, è stata trasportata a Siena con l’ambulanza.