Conclusi i lavori in via Giusti: ripristinata la viabilità. Ma resta chiusa via Cattaneo

GROSSETO – Conclusi i lavori in via Giusti. L’intervento urgente di manutenzione straordinaria per la sostituzione di un tratto di rete fognaria in viale Giusti – non rinviabile a causa dello stato in cui si trovava la condotta – è terminato e a partire dalle 12 di oggi (20 dicembre) è ripristinata la viabilità.

Contestualmente, resta chiusa via Cattaneo, dove prosegue la bonifica della rete fognaria; successivamente i lavori si sposteranno fino all’intersezione con via Leopardi.

Acquedotto del Fiora coglie l’occasione per ringraziare i Vigili Urbani e gli uffici del Comune di Grosseto per la fattiva e preziosa collaborazione.