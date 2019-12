Cene di Natale e poi ultime gare dell’anno per i baby calciatori del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Ultimo turno dell’anno per le formazioni giovanili del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. Gli Allievi interprovinciali 2004 ricevono sabato alle 15 allo stadio Nicoletti la visita della Virtus Maremma, mentre alle 15,30 i Giovanissimi interprovinciali 2006 se la vedono al Baldaccheri di Campi Alti con l’Academy Livorno. Domenica, invece alle 10, gli Allievi 2003 di Marco Cacitti si confronteranno in amichevole al Baldaccheri con il Venturina. Un test per mantenere la condizione. Due gruppi di Esordienti 2008 scenderanno in campo domenica. Una squadra parteciperà, al centro sportivo “Gemignani” di Riglione (Pisa) alla 3ª Coppa Giovani Promesse, un’altra formazione è stata invece invitata a San Miniato (Siena) alla Christmas Cup. I Pulcini 2009 A giocheranno sabato a Castelnuovo Val di Cecina contro la Boracifera in una gara di campionato, così come i Primi Calci 2011 dei Leoni di Maremma, di scena al Nicoletti di Follonica contro il Real Castiglione della Pescaia. I Primi Calci 2012 dei Leoni di Maremma si esibiranno infine domenica nella palestra di Palazzaccio (Cecina) nel Torneo di Natale.

Nel corso della settimana si sono svolte intanto due riuscitissime cene di Natale, una per gli atleti più piccoli, dal 2015 al 2006, l’altra con la partecipazione delle formazioni dal 2006 alla serie D. La grande famiglia del Follonica Gavorrano ha risposto in massa, con genitori, tecnici e dirigenza, a cominciare dal presidente Paolo Balloni e dal vice Lorenzo Mansi. Nelle due serate alla casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, durante le quali sono stati consegnati anche i calendari 2020 di ogni singola squadra preparati da Alessandro Baglioni, i volontari hanno messo a tavola qualcosa come seicento persone.