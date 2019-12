Bassano a riposo, il Circolo Pattinatori tenta l’allungo contro la quarta Cremona

GROSSETO – L’ultima giornata del girone di andata della serie A2 mette di fronte domani sabato alle 18, sulla pista di via Mercurio, Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e Cremona Hockey. Per la “Big Red Machine” guidata da Massimo Mariotti, che guida la classifica con sei punti di vantaggio, si tratta di un confronto impegnativo ma che può permettere di allungare ancora sulle dirette inseguitrici. Il Roller Bassano effettua il turno di riposo, mentre il Modena non può dormire sonni tranquilli contro un Trissino che non vuole perdere contatto dalle posizioni di centroclassifica.

Superando i lombardi, Gemignani e compagni tornerebbero in pista a gennaio con un vantaggio di almeno sette punti. Un margine che può garantire una certa tranquillità ad un gruppo che anche a Molfetta ha dimostrato, con una tecnica sopraffina, di poter conquistare rapidamente la qualificazione per i playoff. Cremona, che ha strappato un pareggio al Modena, è una delle outsider del torneo e serviranno la solita determinazione e classe per continuare a rimanere imbattuti e continuare la straordinaria cavalcata solitaria. L’allenatore ha a disposizione l’intero organico, compreso Matteo Battaglia, alle prese ad inizio settimana con qualche linea di febbre.



DUE 44 A CONFRONTO. Prima della partita tra Edilfox e Cremona ci sarà una sorta di gemellaggio tra due sport amatissimi dai grossetani, l’hockey e il baseball. Federico Buralli, numero 44 biancorosso, match winner della gara in Puglia con sei reti, consegnerà la maglia n°44 del Cp a Beppe Massellucci, bandiera del Bbc Grosseto, il n° 44 più amato della città. Massellucci, prima base della squadra che conquistò il primo scudetto nel 1986, è stato il più forte battitore grossetano di tutti i tempi, oltre ad aver allenato il Bbc e la nazionale. Il suo numero è stato ritirato dalla società ed è entrato nella Hall of Fame allo stadio Jannella. Gli appassionati di hockey, che nelle scorse settimane, hanno applaudito il calciatore Alessandro Sersanti, numero 7 del Grifone, invitato da Gionata Vecoli, saranno ben felici di rivedere Massellucci, un loro indimenticato beniamino.

La presenza di Massellucci sarà un motivo in più per gli sportivi per essere presenti in via Mercurio ed assistere ad un incontro tra due protagoniste della stagione. Massimo Mariotti ha convocato Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia e Buralli (nella foto di Mimmo Casaburi).



Il programma dell’11° turno: SGS Forte dei Marmi-Montecchio Precalcino, Edilfox Grosseto-Cremona Hockey, Pordenone-Hockey Thiene, Amatori Modena-Trissino, Credit Agricole Sarzana-Estrelas Molfetta. Riposa: Roller Bassano.

La classifica: Edilfox Grosseto 25 punti; Roller Bassano 19; Amatori Modena 18; Cremona 17; Molfetta, Thiene e Montecchio Precalcino 13; Trissino 9; Pordenone e Forte dei Marmi 5; Sarzana 2.