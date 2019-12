Auto bloccata nel sottopasso allagato con quattro persone a bordo

GROSSETO – I vigili del fuoco hanno salvato quattro persone rimaste intrappolato nella propria auto in un sottopasso allagato. L’auto è stata recuperata in un sottopasso a Bivio di stavo nel comune di Gavorrano.

Sono numerosi gli interventi in corso a causa del maltempo in in corso alcuni interventi legati al maltempo in tutta la provincia di Grosseto.

I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni alberi pericolanti nel comune di Montieri in località gabellino e nel comune di Cinigiano dove due alberi hanno occupato la sede stradale.