A Scarlino un altro fine settimana “coi fiocchi”: mercatini, musica e spettacoli aspettando Natale

SCARLINO – Il calendario di appuntamenti #scarlinocoifiocchi entra nel vivo con un weekend ricco di eventi in programma sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Dalle 14 alle 20 via Roma, via IV novembre, piazza Garibaldi e via Citerni si animeranno con le bancarelle del Mercatino di Natale, un appuntamento che fa rima con tradizione, per respirare l’atmosfera e immergersi nelle luci e nei colori delle feste natalizie.

Ma questo fine settimana, a Scarlino, il mercatino sarà ancora più divertente: sarà possibile infatti assistere a performance artistiche itineranti, pensate per arricchire e animare l’evento. Si parte sabato 21 dicembre, quando tra i banchi degli ambulanti ci sarà la compagna circense “Fou Fou Circus” che vivacizzerà il pomeriggio con spettacoli e musica: gli artisti metteranno in scena una parata con tanto di trampoli, giocoleria e musica dal vivo, naturalmente a tema natalizio.

Domenica 22 dicembre, invece, a intrattenere e divertire i visitatori del mercato sarà la band musicale “Archimossi”: una vera e propria orchestra itinerante di archi, i cui musicisti si esibiranno marciando e coinvolgendo il pubblico gli spettatori, con una performance dal grande impatto spettacolare e acustico.

Inoltre, sempre domenica 22, dalle 19, nella chiesa di San Donato andrà in scena il concerto dell’Orchestra giovanile toscana: la formazione è composta da 23 orchestrali, studenti dei licei musicali di Pisa, Lucca e Livorno, diretti dal giovane maestro Matteo Chimenti, con la partecipazione delle soprano Cristiana Ancisi e Rosalba Mancini.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre torna anche la mostra fotografica “Maremma si racconta” a cura di Valerio Radi: l’esposizione in sala consiliare sarà aperta dalle 16 alle 20.

“Siamo convinti che queste iniziative firmate #scarlinocoifiocchi sapranno divertire e offrire una bella occasione per vivere Scarlino – afferma il sindaco di Scarlino Francesca Travison –. Sarà motivo d’attrazione e una divertente occasione per aggregarsi nelle vie del centro e vivere insieme uno dei periodi più belli dell’anno. È proprio questo che sta alla base delle iniziative pensate per queste festività: aggregazione e senso di comunità. Invito i cittadini a prendere parte anche al contest Instagram #scarlinocoifiocchi, postando foto di Scarlino illuminata per Natale: le location non mancano, si è aggiunta anche la chiesa di San Donato. Perciò aspettiamo i cittadini e i turisti questo fine settimana, per condividere e passare insieme un weekend di festa, spensieratezza e divertimento».