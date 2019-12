A Natale Consorzio Pecorino Toscano Dop dona 500 kg di formaggio alla Caritas

GROSSETO – Con l’arrivo delle festività il Consorzio tutela Pecorino Toscano Dop ha donato 500 chilogrammi alla Caritas di Grosseto da condividere tra le famiglie e le persone bisognose della città.

“La donazione di Natale – sottolinea Andrea Righini, direttore del Consorzio – è diventata, ormai da qualche anno, una consuetudine che portiamo avanti con piacere. Si tratta di un piccolo gesto, che speriamo possa essere d’aiuto al grande impegno portato avanti ogni giorno dalla Caritas”.

“Sono gesti – dicono il direttore della Caritas don Enzo Capitani, insieme al vicedirettore Luca Grandi e alla responsabile della Bottega Loredana Sauna – che nell’imminenza delle feste natalizie acquistano un significato particolare, perché ci testimoniano che sul nostro territorio c’è ancora un modo di fare impresa orientato non solo al legittimo profitto, ma anche ad uno sguardo di attenzione ai bisogni che emergono. E le povertà materiali restano un bisogno evidente, che negli ultimi anni si è andato, purtroppo, cronicizzando. Grazie, dunque, al Consorzio e grazie a tante persone, enti, imprese che colgono il senso e la missione di Caritas, che non è quella di erogare servizi, ma di allenare il cuore della comunità intera alla carità, cioè ad un amore che non giudica, non fa preferenze, non etichetta”.