Ultime fatiche dell’anno per le rose giovanili della Gea, Under 14 in trasferta dal Pisa

GROSSETO – Ultimo turno di campionato del 2019 per le formazioni giovanili della Gea Basketball Grosseto. I primi a scendere in campo, venerdì alle 16 in via Austria, saranno gli Under 13 di Lorenzo Morgia che affronteranno la Pielle Livorno. Sabato, sempre in via Austria, le Under 16 di Andrea Ciolfi si misureranno alle 15 con la B.F. Livorno.

Domenica impegni casalinghi anche per gli Under 15 di Alessandro Goiorani che alle 9,30 duelleranno con il Colle Val d’Elsa mentre le Under 14 di Luca Faragli sono attese alle 11,30 dal Pisa Basket.

Mercoledì si è intanto svolta la festa di Natale della Gea, alla quale hanno partecipato i bambini del minibasket e i loro genitori. Una giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria, grazie anche all’ottimo lavoro dei tecnici Marco Romboli, Andrea Ciolfi, Lorenzo Morgia e Sesar Bocchi.