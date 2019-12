Rubate le decorazioni di Natale: portati via i pupazzi di neve da davanti ai negozi

SANTA FIORA – Furto nella notte a Santa Fiora, dove qualcuno si è divertito a rubare due dei pupazzi di neve che i commercianti hanno scelto di mettere davanti ai negozi per le feste.

«Il Ccn, il centro commerciale naturale ha deciso di decorare la nostra via con alcuni pupazzi di neve – racconta una dei commercianti -. Qualcuno l’ha fatto fare. e altri li hanno realizzati in proprio. Questa mattina due di questi pupazzi non c’erano più. a sparire sono stati quello della merceria e quello dello studio dei commercialisti. i ladri hanno lasciato le altre decorazioni. evidentemente interessavano proprio i pupazzi di neve».

Il furto è avvenuto in viale Marconi, nel centro di Santa Fiora. «Tra l’altro non erano neppure troppo piccoli – racconta rammaricata una delle persone derubate -, uno era alto un metro e l’altro, appeso al muro, un metro e 30. siamo rimasti senza decorazioni, e il rischio è che la prossima notte, qualcuno faccia un nuovo raid».

Tra l’altro non stiamo parlando di oggetti di grande valore, «Il nostro lo avevamo realizzato noi, e l’altro era stato fatto da un artigiano, e sarà costato qualche decina di euro». Potrebbe essere uno scherzo di qualche ragazzo, oppure un dispetto. «Stiamo facendo di tutto per rendere il paese accogliente per le feste, e poi capitano cose così».