Presepio imminente: il calendario dell’avvento del Giunco. Ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – Presepio imminente è un singolo composto dalla rock-band milanese di Elio e le Storie Tese per il Natale 2006. Sul singolo sono presenti anche due pubblicità della catena di fast food Spizzico realizzate per la radio ed il video del backstage della realizzazione di Mozzarella cubica.

Il brano Presepio imminente recita alcune parodie del Natale, tra cui i re Magi guidati dal gps, e le mummie che fanno il presepe. Inoltre cita l’incipit della voce “Mirra” di Wikipedia.

TESTO

Si dice che a Natale tutti quanti sono buoni

Chi fa l’albero, Chi fa il presepio

È la notte di Gesù

Per fare un bel presepio ti ci vogliono i pastori, una capanna, Giuseppe e Maria ed il

piccolo Gesù

Per esempio un bel presepio

può costarti una fortuna

se ci metti l’asinello con il bue riscaldante

Sta scendendo già la neve

Buon Natale a tutti quanti

Rottamate il vecchio bove

e passate al riscaldante

Il presepio è fantasia

ma ti costerà una follia

Perché un bove riscaldante

costa veramente tante

(Coro)

Presepio imminente

arrivano i tre Re Magi

guidati dal GPS

Donatori di doni regali

Ma la mirra che cos’è?

Gomma resina aromatica

estratta da un arbusto del genere combifora famiglia busseraceeche è usata dai Re Magi e nelle imbalsamazioni

Sta scendendo già la mirra

sulle mummie del presepio

non ti avevo ancora detto

l’ho ambientato nell’antico Egitto

Una mummia fa il pastore

l’altra mummia fa il pescatore

una mummia fa il laghetto

sono mummie molto brave

ma hanno un piccolo difetto … questo:

gli dai un dito e ti prendono un braccio

lo nascondono nel muschio

e lo devi ritrovar

Non perdere la calma, tieni conto che è una mummia

e se non ritrovi il braccio chiama il numero verde

“Pronto, qui emergenza mummie, dica…”

“Non ritrovo più il mio braccio!”

“Capisco, gliel’ha nascosto dentro al muschio, immagino…”

“Ma… scusi come fa a saperlo?”

“Siamo l’Emergenza Mummie, vuole che non so certe cose?!

La saluto, buon Natale!”

“Sì ma adesso come faccio?

Chi me lo riattacca il braccio?”

(Coro)

Sta scendendo già l’incenso

È una Natale molto intenso

Sta scendendo pure l’oro

Buon natale tutti in coro

Sta scendendo già la mirra

io ci metterei la firma

Sta scendendo anche l’effetto

delle benzodiazepine

che il dottore mi ha prescritto

(Coro)

Guarda che Presepio Imminente ….

Fonte: it.wikipedia.org.