Pomeriggio di festa a Gavorrano. E con la Cri Babbo Natale arriva direttamente nelle case dei bambini

GAVORRANO – Alla Croce Rossa di Gavorrano arriva il Natale con una festa per grandi e piccini. Sabato, 21 dicembre a partire dalle 14:30, i volontari apriranno le porte della loro sede in via Giusti della frazione Filare per fare gli auguri a tutti e prepararsi insieme alla notte più desiderata dell’anno e la consegna dei regali.

Infatti, anche quest’anno sarà possibile prenotare un “vero” Babbo Natale a domicilio per la sera del 24 dicembre, direttamente dai volontari Cri.

Durante l’evento di sabato il comitato presenterà tutte le loro attività e mostrerà anche la simulazione di un primo soccorso. Sarà inoltre possibile misurarsi la pressione arteriosa, la glicemia e la saturazione.

Per i più piccoli sarà invece allestito un gazebo con giochi, animazione, pesca di beneficenza e l’arrivo di Babbo Natale.

La merenda sarà garantita da un grande buffet grazie alla generosità di tantissime attività commerciali locali.