Il mediano Daniel Gemignani in arrivo al Follonica Gavorrano, ceduto Giacomo Vanni

GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano comunica di aver acquisito le prestazioni, a titolo definitivo, di Daniel Gemignani, centrocampista centrale di 25 anni, proveniente dal San Donato Tavarnelle. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Viareggio, Gemignani ha disputato 95 partite in Lega Pro con le maglie di Viareggio, Barletta, Savona e Pontedera, in quest’ultima società con Paolo Indiani allenatore. Un mediano di esperienza che può garantire spessore alla formazione biancorossoblù per la seconda parte di stagione. L’attaccante Giacomo Vanni è stato invece ceduto, con la formula del prestito, proprio al San Donato Tavarnelle.

LA SCHEDA

DANIEL GEMIGNANI

NATO IL 11 aprile 1994 a Lucca

RUOLO difensore

ALTEZZA 1,75 m