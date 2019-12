Grosseto, sabato incontro per allenatori. Oggi la squadra al Maremà

GROSSETO – Una mattinata con i Pulcini biancorossi per capire, sul campo e in aula, come si organizza una seduta di allenamento con i ragazzi e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Questo l’incontro tecnico organizzato dall’Us Grosseto per sabato prossimo, dalle 9 alle 11.30, al Centro sportivo di Roselle. L’evento è rivolto ad allenatori dell’attività di base da svolgere con i ragazzi ed è aperto a tutti gli appassionati e professionisti del settore che svolgono attività calcistica con i bambini, e prevede una parte di attività da svolgere sul campo e una teorica in aula. All’attività parteciperanno Roberto Picardi, responsabile tecnico del settore giovanile dell’Us Grosseto, Walter Trentini e Michele Guazzini, istruttori biancorossi. Il programma prevede: ore 9, appuntamento al Centro sportivo di Roselle; ore 9.30, inizio attività sportiva sul campo; ore 10.45, confronto in aula sul lavoro svolto sul campo. L’evento è gratuito ma necessita di prenotazione (Roberto Picardi – 331.9707488, Gigi Consonni – 393.5289269).

Oggi pomeriggio i giocatori biancorossi incontreranno i tifosi al centro commerciale Maremà, dalle 17.30 alle 18.30, regalando il nuovo calendario 2020 del Grifone e un po’ di biglietti omaggio per la curva nord.

Tutto questo in vista della prossima partita, che si giocherà domenica al Brilli Peri di Montevarchi, contro un’avversaria tosta che vorrà rifarsi della sconfitta subita contro il Foligno. Ricordiamo che c’è ancora tempo oggi e domani per acquistare il biglietto per la partita, dalle 15 alle 18, nella segreteria sotto lo stadio Carlo Zecchini. Il costo dei biglietti è di 10 euro per il settore ospiti (che si potranno fare solo in prevendita e non a Montevarchi) e di 15 euro per la tribuna. Ultimi posti disponibili anche per il pullman, organizzato dai tifosi al costo di 10 euro, che si potrà fare sempre nella sede biancorossa sotto lo stadio.

(Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912)