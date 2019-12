Avventori violenti, troppe risse. E il questore chiude il locale

GROSSETO – Licenza sospesa per cinque giorni per un locale in via De Barberi. La decisione è stata presa in seguito ad alcuni episodi, ripetuti nel tempo, nel corso degli ultimi mesi, che hanno visto contrapporsi numero si avventori e clienti del locale sia all’interno del bar che nelle pertinenze del locale stesso.

Nel corso del tempo sono stati denunciati alcuni clienti e altri hanno subito lesioni. La ricostruzione dei fatti, attraverso testimonianze e ricognizioni fotografiche scientifiche, «ha permesso di evidenziare l’indole aggressiva e determinata degli autori a testimonianza della loro noncuranza, non solo delle regole del vivere comune, ma soprattutto di un’indifferenza al rispetto delle leggi. Difatti in occasione degli scontri i gruppi contrapposti non hanno esitato ad usare mazze, bastoni ed altre armi improprie» si legge nella nota della Questura.

Da qui la necessità di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e di prevenire il ripetersi di situazioni di pericolo, attraverso la chiusura temporanea del circolo, così da dissuadere i soggetti indesiderati dal frequentare quel locale e l’area immediatamente circostante.

In occasione delle prossime festività «è alta l’attenzione nell’attività di prevenzione nei locali ed è finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità di tali esercizi nonché di controllo di verifica dei dispositivi di sicurezza, delle strutture e degli impianti dei locali pubblici, della loro agibilità e del rispetto della capienza».