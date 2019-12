A Scarlino gli elfi di Natale sono della Croce Rossa

SCARLINO SCALO – Il Natale con la Croce Rossa è più bello, e per scambiarsi gli auguri gli “elfi” del comitato locale aspettano tutti i bambini per raccogliere le letterine di Babbo Natale e per trascorre insieme un pomeriggio di giochi e animazione.

L’appuntamento è per martedì 24 dicembre a partire dalle ore 15:30 in piazza Gramsci. Sono, infatti, giorni intensi per il comitato Cri di Scarlino che in questa settimana sta portando lo spirito natalizio a grandi e piccini, dall’asilo nido alle strutture per anziani. L’appuntamento con la comunità sarà proprio nella piazza centrale, vicino alla loro sede.

I volontari ricordano inoltre che anche quest’anno sarà possibile ricevere la visita di Babbo Natale e degli elfi della Croce Rossa a casa propria la sera del 24 dicembre. Per prenotazioni telefonare al 366-1936885.