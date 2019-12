Un tuffo nel mondo del lavoro: gli studenti grossetani in Spagna con Confindustria

GROSSETO – Quelle tre settimane di stage a La Coruña resteranno tra le esperienze da ricordare per tutta la vita e si riveleranno utili nel mondo del lavoro. All’Isis “Leopoldo di Lorena” di Grosseto si è concluso il progetto “Gre.Te.Sla – Green e tecnologia per l’integrazione tra scuola, lavoro e competenze di vita transnazionali”, finanziato dalla Regione Toscana, che ha avuto come capofila l’istituto scolastico grossetano e come partner Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud.

Progetto al quale hanno partecipato 15 allievi che frequentano le classi quinte degli indirizzi di studio Gestione ambiente e territorio e Viticultura ed enologia: sono Aurora Amerighi, Micol Arrigoni, Tommaso Balestri, Martina Bambini, Noemi Capitani, Giacomo Fanciullacci, Matteo Gatti, Gaia Lozzi, Daniele Mancini, Ludovica Milozzi, Marco Notari, Federico Rossi, Pietro Sani, Andrea Lucia Simoni, Giacomo Tamantini.

Tutti protagonisti di un’esperienza formativa unica, che nello scorso settembre ha permesso loro di vivere – oltre alla consueta formazione teorica – anche tre settimane di esperienza di lavoro in aziende con sede a La Coruña, operanti in particolare nell’orticoltura e giardinaggio e nella ricerca agroforestale. E adesso, tre mesi dopo, all’Istituto agrario il progetto si è ufficialmente concluso con la consegna dei certificati Europass che riconoscono agli studenti l’attività svolta: alla cerimonia, nell’aula magna dell’Isis “Leopoldo di Lorena”, hanno partecipato Giovanni Mascagni e Sabrina Nosso, responsabile e coordinatrice di Assoservizi