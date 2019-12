Un Natale verde per i più piccoli: i bambini della scuola dell’infanzia riciclano i rifiuti

FOLLONICA – Un “Natale Green” è quello che stanno preparando i bambini e gli insegnanti della scuola dell’infanzia “Il Fontino”. Un Progetto di plesso collegato all’ancora più ampio progetto d’istituto dal titolo “RegoliAMOci”.

Già a settembre la scuola del Fontino ha sentito fortemente il richiamo alla cura delle persone e dell’ambiente circostante.

Si è concretizzato suddividendo la scuola dell’infanzia in tre ali, ciascuna delle quali con due sezioni, denominate con il nome delle piante che le caratterizzano: ala del leccio, ala del pino, ala dell’olivo

Ogni ala ha realizzato un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Con l’avvicinarsi del Natale i bambini hanno addobbato un albero-simbolo nel giardino della propria ala: il leccio con tanti colori, il pino con l’oro, l’olivo con l’argento; ma il giorno dopo al posto delle decorazioni i bambini hanno trovato appeso sacchetti, bottiglie di plastica e cartacce.

Così, i piccoli investigatori ecologici, due giorni dopo, sono andati per le strade del quartiere San Luigi a vedere se c’era traccia delle loro decorazioni e, contemporaneamente, a ripulirlo. Hanno capito che era stato il vento a fare quel disastro agli alberi decorati, ma non perché fosse cattivo, bensì perché porta in giro e fa volare tutto ciò che gli uomini buttano a terra.

I bambini di 4 e 5 anni sono tornati a scuola con un “bottino” di spazzatura e decorazioni recuperate negli spazi di verde pubblico e nelle strade. Hanno lasciato traccia del loro passaggio tramite due “avvisi” alla popolazione: uno avvertiva che il 5 dicembre sarebbero tornati per consegnare biglietti di auguri natalizi casa per casa (vedi foto n° 1); l’altro riguarda le regole del buon cittadino che, con l’aiuto del comune, potrebbe essere trasformato in cartellonistica.

Questa esperienza sarà il tema dello spettacolo natalizio “insieme si puo’ fare” che i bambini regaleranno ai genitori il 20 dicembre nei locali della scuola dell’infanzia “Il Fontino” dalle 10.30 in poi; i bambini saranno accompagnati dalla “Band del Fontino” (formata da alcuni genitori musicisti) e dal Coro dei genitori che quest’anno vanta un alto numero di partecipanti.