Un altro centrocampista per il Follonica Gavorrano, in arrivo Francesco Torelli

GAVORRANO – L’Us Follonica Gavorrano comunica di aver acquisto le prestazioni della mezzala Francesco Torelli, 25 anni, originario di Forlì. “Il neo biancorossoblù – ha diramato la società – a dispetto della ancora giovane età ha alle spalle otto stagioni tra serie C e serie D. Un colpo di mercato che permetterà al mister Paolo Indiani di rinforzare il centrocampista con l’obiettivo di proseguire la crescita di rendimento per migliorare la posizione di classifica. Nella stagione in corso Torelli ha disputato tredici incontri con il Ponte S. Pietro, formazione militante nel girone B di serie D. A Francesco un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura in Maremma”.

LA SCHEDA

FRANCESCO TORELLI

NATO IL 4 novembre 1994 a Forlì

RUOLO Centrocampista

ALTEZZA 1,85 m