Ruba l’incasso di tutto il giorno dalla cassa di un negozio. Via con mille euro

CASTEL DEL PIANO – È fuggito con oltre mille euro in tasca, l’incasso di tutta una giornata di lavoro. Un uomo di 65 anni, residente a Campagnatico, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel del Piano ancora con i soldi in tasca. L’uomo è entrato in un negozio di utensili di Castel del Piano (dove vive anche lui), e ha approfittato della distrazione della titolare per rubare tutto l’incasso della giornata.

I carabinieri della compagnia di Pitigliano hanno subito capito di chi si trattasse (l’uomo ha anche diversi precedenti) e in breve tempo, fuori dal centro abitato di Castel del Piano, i carabinieri lo hanno rintracciato alla guida della sua autovettura. una volta intimato l’alt lo hanno fermato e perquisito: in tasca aveva più di mille euro, che corrispondevano esattamente all’incasso rubato dal negozio.

Una volta portato in caserma all’uomo non è rimasto altro che confessare, così è stato tratto in arresto per furto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito per direttissima fissato per domani mattina.