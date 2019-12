Oro a squadre agli Italiani per gli atleti del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco

GROSSETO – Grande successo del Gs Vvf M. Boni di Grosseto che si laurea campione nazionale a squadre al 15esimo campionato italiano di ciclismo e ciclocross. “I maremmani ripartono alla grande – si legge nella pagina web del gruppo sportivo grossetano – con la vittoria e il titolo di campioni d’Italia a squadre nella prima gara valevole per il circuito ciclistico nazionale VVF 2020 costituita dalla prova di ciclocross svolta nel ben attrezzato Parco Comunale di Vetralla , circuito lungo 3 km. Anche per quest’anno è la squadra da battere a livello nazionale. La pioggia battente dei due giorni precedenti ha reso più impegnativa la prova su un percorso tecnico e curve in contropendenza dove il terreno fangoso aumentava l’insidia nella guida”.

“La gara era divisa in due batterie – continua il post – la prima di 45 minuti per le categorie M4, M5 ,M6, M7 e donne che ha visto la vittoria e maglia tricolore per Lucia Catarsi nella categoria Donne e un ottimo terzo posto di Alessandro Dragoni nella M.4. Nella seconda batteria dedicata alle MS, M1, M2 e M3, in una gara perfetta, Michele Mazzuoli si aggiudicava la maglia tricolore nella cat. M.1. ; inoltre ottimi i piazzamenti degli altri atleti del G.S. M. Boni con i due quarti posti rispettivamente di Guido Petrucci Cat.M6 e Federico Pellegrini Cat.M4 e punti preziosi di Marco Pezzi, Francesco Muscio, Andrea Bassi, Alfredo Toto, Claudio Bonelli, Massimo Pasquini, Aldo Romanini, Stefano Bartolommei e Massimo Galli, che hanno fatto salire sul gradino più alto del podio il responsabile Luca Sennati a ritirare il fantastico trofeo per il Comando di Grosseto nella classifica per Comandi a squadre. Secondo il Comando di Pordenone e terzo Latina. Classifica da difendere in attesa della seconda prova MTB – Mountain Bike che si svolgerà a Montecatini nel mese di aprile , gara dedicata ai bikers con le “ruote grasse”. Quali migliori auguri di Natale per il Comandante Giuseppe Del Brocco, il Funzionario Responsabile del G.S. Massimo Boni Giorgio Sgherri e tutti i Vigili del Fuoco della Maremma”.