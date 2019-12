La poetessa Vivinetto ospite di “Quante storie vuoi” su Tv9: «Ero Giovanni, sono Giovanna»

GROSSETO – Venerdì sera alle 21,15 torna . Su Tv9, dal set allestito nel palazzo Centurioni di Castiglione della Pescaia, sarà ospite Giovanna Cristina Vivinetto.

Poetessa, di Siracusa, il suo passato è segnato da un cambio di genere. Condizione che le è costata il posto di lavoro: è stata infatti licenziata in tronco dal suo ruolo di insegnante dopo soli 14 giorni. Attraverso la poesia, Vivinetto ha voluto raccontare se stessa e il suo percorso di transessuale.

In “Dolore minimo” il suo libro, l’autrice, ha trasformato la sofferenza provata durante la ricerca della sua vera natura in una molla per scrivere poesie.