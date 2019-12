Intervento urgente sulle fognature: cantiere in città. Ecco dove

GROSSETO – Per un intervento urgente di sostituzione della condotta fognaria esistente, oggi, mercoledì 18 dicembre, a partire dalle 15 circa, sarà istituito un cantiere stradale in via Cattaneo, con attraversamento della carreggiata di viale Giusti fino alla corrispondenza con via Nievo. Pertanto, per consentire i lavori verrà chiusa la corsia di viale Giusti, in direzione nord dall’altezza di via D’Annunzio e in direzione sud dall’intersezione con via Rovetta.

Al momento è in corso un sopralluogo congiunto di Acquedotto del Fiora e Polizia Municipale per valutare eventuali variazioni dell’orario di chiusura della strada.