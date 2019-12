Il suo padrone era morto: ora Isotta ha trovato una famiglia

ORBETELLO – Isotta ha trovato casa. Una famiglia di Talamone ha letto la sua storia e ha deciso di adottarla. Solo pochi giorni fa Isotta, una bella gatta di sette anni, era rimasta sola dopo la morte del suo padrone.

Per lei si era subito attivata Katia Orsini, dell’associazione la Casa di Goia, che si occupa di animali abbandonati o in difficoltà. L’associazione aveva lanciato un appello per un’adozione del cuore. Anche il nostro giornale aveva condiviso l’appello scrivendo un articolo.

E in pochi giorni è arrivata la risposta. Isotta è stata adottata e andrò a vivere in una casa di Talamone, nel comune di Orbetello. Isotta è stata fortunata, ma sono tanti gli animali, cani e gatti, che cercano casa. Se volete adottare un animale in cerca di casa o dare una mano potete contattare la Casa di Gioia sulla loro pagina Facebook.