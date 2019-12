Il Liceo musicale apre le porte agli alunni delle medie: tutti gli incontri per conoscere la scuola

GROSSETO – Il Liceo musicale di Grosseto apre le porte a chi vuole conoscere più da vicino le attività proposte da questa scuola: durante gli Open day, previsti per i giorni 19 dicembre, 11, 19 e 24 gennaio dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare sia le aule in cui vengono effettuate le lezioni individuali di canto e strumento, sia quelle in cui vengono svolti i laboratori orchestrali o corali.

In questi giorni, nell’Aula magna del Polo Bianciardi, si stanno svolgendo i tradizionali saggi natalizi, durante i quali gli studenti daranno dimostrazione dell’attività svolta fino ad ora all’interno dei laboratori di musica di insieme, eseguendo sia brani strumentali, sia brani corali.

Il Liceo musicale – che è giunto al suo ottavo anno di attività – ha permesso di intraprendere percorsi musicali di eccellenza a molti alunni che, dopo la maturità, hanno deciso di proseguire gli studi musicali in Conservatorio; ma ci sono stati anche molti studenti che hanno optato per facoltà universitarie, dal momento che il Musicale offre una formazione liceale a tutti gli effetti.

Fra le novità di quest’anno c’è la partecipazione del Liceo Musicale al Simposio Internazionale Cino-Italiano “Belt and road”, finalizzato allo sviluppo delle relazioni tra licei artistici e musicali del Sichuan (Provincia della Cina) e della Toscana: una ulteriore occasione di crescita per gli studenti del Liceo Musicale che avranno a breve la possibilità di confrontarsi con nuove esperienze musicalmente e culturalmente significative.

Ad un anno dal viaggio a Vienna, dove gli studenti di quarta e di quinta hanno avuto l’opportunità di esibirsi in uno dei templi della musica, ovvero il Musikverein, i docenti del Liceo musicale Polo Bianciardi di Grosseto tirano le somme. E possono dirsi orgogliosi del percorso affrontato fino ad oggi, perché gli alunni hanno avuto numerose occasioni di crescita musicale attraverso il confronto e lo scambio: pensiamo all’incontro con gli studenti di alcuni Licei musicali della Toscana – a Vienna, appunto, riuniti grazie all’attività corale – , ma anche all’esperienza della Bohème, che li ha visti impegnati a fianco di musicisti e cantanti professionisti, sia dietro le quinte che sul palco; oppure, ancora, coinvolti in attività legate alla musicoterapia (l’esperienza con l’associazione Iron mamme o quella affrontata all’interno di una casa di riposo), o, infine, attivamente partecipi riguardo all’organizzazione e alla presentazione dei concerti della Stagione Musicale “La voce di ogni strumento”.

Tutti percorsi significativi, insomma, quelli legati all’alternanza scuola-lavoro, così come significative sono state le esperienze musicali vissute settimanalmente: all’interno delle classi di strumento e canto, e/o nelle ore di laboratorio di musica di insieme, e che sono mirate sia a far gradualmente acquisire ai ragazzi una sempre maggiore scioltezza nell’esecuzione – suonata e cantata-, sia a far migliorare le loro capacità legate all’ascolto, alla concentrazione ed alla relazione. E non solo. Se è vero che il canto corale promuove anche il benessere fisico, potenzia le difese immunitarie e solleva l’umore , come dimostrano numerosi studi scientifici.

Allora dedicare un’ora alla settimana a questa attività diventa davvero un’opportunità preziosa, per chi si trova ad affrontare un periodo della vita così delicato come l’adolescenza.

Il Liceo musicale è inoltre una delle sedi che ospitano la stagione musicale dalla sezione grossetana dell’A.Gi.Mus. – Associazione Giovani Musicisti -, caratterizzata dalla proposta di concerti gratuiti che vedono la presenza giovani e giovanissimi talenti della musica, fra cui (quando ce ne sono i presupposti in termini di eccellenza) anche studenti del Liceo musicale, che si trovano così ad avere un’ulteriore opportunità di esibirsi di fronte ad un pubblico.