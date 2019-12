Grosseto, pullman per Montevarchi. Oggi calendari omaggio da Brandini

GROSSETO – Due giorni di eventi e regali in casa Grosseto. Oggi pomeriggio, dalle 17.30 alle 18.30, la squadra si ritroverà al concessionario Brandini, in via Ambra 45, per regalare ai primi 200 tifosi che passeranno il nuovo calendario 2020 del Grifone. Non solo, perché saranno gli stessi giocatori a regalare anche alcuni biglietti omaggio per la tribuna ai tifosi che risponderanno ad alcune domande. Ma l’occasione è anche quella per conoscere meglio questi ragazzi, autori fin qua di uno straordinario campionato, e soprattutto di assistere alla consegna del nuovo furgoncino dell’Us Grosseto, che sarà consegnato da Brandini alla dirigenza unionista nel piazzale del concessionario. Domani, invece, sempre dalle 17.30 alle 18.30, la squadra sarà al centro commerciale Maremà per regalare altri calendari.

Intanto sul campo i giocatori stanno effettuando la classica doppia seduta del mercoledì, per preparare al meglio la trasferta di domenica prossima al Brilli Peri di Montevarchi. Una sfida difficile che non va sottovalutata, e proprio per questo la Curva nord ha organizzato un pullman a prezzi popolari, 10 euro. “Ci siamo impegnati per permettere ai tifosi che lo vorranno – spiega Riccardo Ciani, dei Maremmani 1912 – di seguire e sostenere la squadra a prezzi più che popolari, proprio perché in questo momento i ragazzi hanno bisogno del nostro sostegno, soprattutto in trasferta. Il pullman è quasi completo, per questo invito i tifosi ad acquistare il biglietto prima possibile”.

Il biglietto del pullman e quello dello stadio sono acquistabili da oggi pomeriggio a venerdì, dalle 15 alle 18, nella segreteria sotto lo stadio Zecchini. Il costo dei biglietti è di 10 euro per il settore ospiti (che si potranno fare solo in prevendita e non a Montevarchi) e di 15 euro per la tribuna.