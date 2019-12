Corri nella Maremma chiude l’anno solare con la corsa di Babbo Natale

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Domenica 22 dicembre si conclude con l’ultima tappa a Castiglione della Pescaia l’edizione 2019 del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Nata nel 2011, la corsa di Babbo Natale è da sempre organizzata dall’Atletica Castiglionese in diverse location: pineta di Castiglione, ippodromo di Punta Ala e da qualche anno in pianta stabile al campo di atletica al Casamora. Nshimirimana, quattro successi, e la padrona di casa Elisabetta Artuso, due, sono i più vincenti. Il via della corsa sarà alle 10.

Già decisi i tre podi top runner: tripletta Costa d’Argento Boscarini-Fois-Lubrano tra gli uomini e il successo della Stankiewicz (Team Marathon Bike) sulla coppia Costa d’Argento Di Benedetto-Mazzoli tra le donne. Definito anche il podio delle società: Team Marathon Bike, Atletica Costa d’Argento e Asd IV Stormo.

Battaglia del Team Marathon Bike nella Categoria D con Paolo Giannini che deve difendersi dal compagno di squadra Mirco Falconi. Ancora aperta anche la categoria A con Luigi Cheli contro Jacopo Boscarini e la categoria L Marika Di Benedetto contro Katerina Stankiewicz. Già decisi invece i vincitori delle seguenti categorie: Carlo Napolitano (B), Alessio Bonadonna (C), Loriano Landi (E), Elvio Civilini (F), Renato Goretti (G), Cristina Gamberi (M), Angela Mazzoli.