Artigiani di oggi, artigiani di domani: ecco l’impresa Cna preferita dai lettori

GROSSETO – I lettori de IlGiunco.net hanno scelto. La sfida tra le storie di impresa dei giovani artigiani maremmani della Cna è stata vinta da Michele Agostini. Ha conquistato il primo posto nel contest lanciato dal nostro quotidiano e voluto dalla Cna di Grosseto in occasione dei suoi primi 70 anni di storia per offrire a queste imprese, attraverso IlGiunco.net, una vetrina speciale.

I video della storia delle imprese maremmane sono stati votati sulla pagina Facebook del nostro giornale e quella che ha ottenuto più “mi piace” è stato quello di Michele Agostini. La sua azienda si occupa di promuovere i prodotti e servizi per la Copy service di Grosseto che fornisce stampanti alle aziende o anche allestimento sale riunioni.

Congratulazioni allora a Michele Agostini che domani sera (giovedì 19 dicembre alle 21), in occasione dell’iniziativa “I talenti e la comunità”, ospitata al Teatro Moderno e nata per festeggiare i 70 anni dell’associazione, riceverà un riconoscimento per la vittoria di questa sfida dedicata agli “Artigiani di oggi, Artigiani di domani”.

«Abbiamo pensato – afferma Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – che le celebrazioni del 70° anniversario dalla nascita Cna fossero una buona occasione per dare visibilità anche alle imprese associate create e gestite da giovani»

.«Per questo – aggiunge Bramerini – o abbiamo coinvolto il direttivo dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto, persone che si dedicano alla vita associativa e che possono rappresentare un esempio anche per i più giovani, che da anni incontriamo nelle scuole della nostra provincia, dimostrando loro che fare impresa è possibile, sia che la si erediti dai genitori, sia che la si costituisca ex novo».

Ecco tutti gli imprenditori che partecipato alla nostra iniziativa “Artigiani di oggi, Artigiani di domani”.

Michele Agostini (Michele Agostini) si occupa di promuovere i prodotti e servizi per la Copy service di Grosseto che fornisce stampanti alle aziende o anche allestimento sale riunioni. Tutto quel che gira attorno alla tecnologia per le esigenze. «Mio padre cercava un rappresentante per la sua azienda e così ho colto la palla al balzo: nel 2013 ho aperto partita Iva e ho iniziato con le province di Grosseto e Livorno».

Saverio Banini (Banini Ivano srl) si occupa di lavori stradali e movimento sterra anche in appalti pubblici. L’azienda è nata subito dopo l’alluvione e dal 98 a dirigerla sono Saverio e la sorella. «Impronta familiare ma con aspetto professionale la nostra forza sono le persone che lavorano con noi e i macchinari che abbiamo. Il nostro impegno è guardare al futuro ricordandoci da dove siamo arrivati».

Ettore Bruni (Bruni srl) si occupa di costruzioni ed edilizia «Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Mio padre ha iniziato come piastrellista, oggi realizziamo interi edifici. Io ho iniziato a lavorare subito dopo il diploma e poi sono subentrato a mio padre proseguendo il percorso iniziato, praticando un’edilizia ecologicamente sostenibile dal punto di vista ambientale».

Alessandro Corina (Alessandro Corina) è un designer di interni. «creiamo e progettiamo soluzione per gli interni. E siamo arrivati in ambito nazionale grazie al product designer ossia alla creazione di oggetti per le aziende. Ho realizzato il mio grande sogno, la casa studio. Qui le persone devono sentirsi a casa costruendo la casa in modo dettagliato e personale. Mi definisco un direttore artistico di ogni ambiente di interno ma i protagonisti sono i clienti».

Michele Landi (Landi 1966) ha preso le redini dell’azienda fondata dal padre nel 1966. La ditta si occupa di tende da sole, «da alcuni anni abbiamo sviluppato anche sistemi per la lavorazione dell’alluminio oltre a tendaggi da interno. Mio padre ha creato dal nulla la sua impresa. Io in azienda sono entrato nel 2006 dopo il diploma».

Niccolò Meconcelli (Siet sas) si occupa di impiantista, fotovoltaico, rinnovabili e automazione. «Sono entrato in azienda nel 2016 come dipendente e a gennaio diventerò socio. Vogliamo andare oltre il classico impianto elettrico e seguire le richieste della gente: mi piacerebbe approfondire il settore della videosorveglianza e degli impianti di allarme e tutto quello che sta nella sicurezza dell’abitazione in caso di ristrutturazione».

Adriano Subrizi (Cs installazioni snc) dirige una ditta artigiana che si occupa di «impianti elettrici sia civile che industriali, e la domotica, che serve a soddisfare le richieste dei clienti che chiedono sempre più automazione nelle abitazioni, e la possibilità di comandare da remoto accensione delle luci, allarmi telecamere e tutto ciò che rende più facile la vita. Lavoriamo anche fuori provincia».