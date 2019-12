Ambito Maremma Toscana sud, si parla di strategie per il turismo

GROSSETO – Ultimo incontro dell’anno per l’ambito Maremma Toscana sud. Nella riunione di ieri i rappresentanti dei 14 Comuni che fanno parte di questo organismo, di cui Grosseto è l’ente capofila, hanno approvato il Piano operativo delle linee strategiche per la qualificazione dei prodotti turistici.

E sono state discusse e approvate anche le strategie per la loro promozione attraverso materiale illustrativo e la partecipazione a eventi nazionali e internazionali.

Si è inoltre deciso di potenziare il sito Qui Maremma Toscana, creando una rete informatica attraverso gli info point del territorio per far circolare meglio i dati, ampliare la capacità di diffusione degli eventi e per rinforzare la rete locale.

Inoltre si è discusso del nuovo materiale cartaceo e video per affrontare al meglio la stagione turistica 2020.

“ll lavoro portato avanti nell’ambito Maremma Toscana sud – dicono il presidente dell’assemblea Luca Agresti e il vice presidente Maddalena Ottali – sta già producendo importanti frutti, ma l’aspetto da sottolineare in primis è il grande spirito di collaborazione che si respira tra i partecipanti”.

“Ogni territorio con la sua identità e con le sue caratteristiche porta un contributo importante che va a confluire verso un’immagine positiva della Maremma, verso la sua valorizzazione e la promozione in Italia e all’estero. Con questo spirito siamo certi che le scelte e le strategie adottate sapranno dare il giusto slancio al turismo locale e all’economia ad esso collegata”.