Al via la stagione teatrale invernale di Monterotondo: il programma

MONTEROTONDO MARITTIMO – Torna la tradizionale stagione teatrale invernale di Monterotondo Marittimo organizzata in sinergia da tre enti: la compagnia Officine Papage Residenza Artistica Toscana, il circuito Fondazione Toscana Spettacolo e l’amministrazione comunale locale. Sette appuntamenti per spaziare dalla commedia dell’arte alle nuove drammaturgie, per esplorare i generi e offrire ai pubblici la possibilità di conoscere e apprezzare da vicino i diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Il calendario 2019-2020 pensato per il Teatro del Ciliegio è ricco e accompagnerà il pubblico fino marzo con sei titoli in abbonamento e un progetto speciale dedicato ai più piccoli, per festeggiare il Natale. La data di apertura coincide con la chiusura della rassegna “P.Arte da Noi”, storico progetto di Officine Papage che da sette edizioni, da ottobre a dicembre, offre al territorio e ai comuni limitrofi spettacoli, laboratori, incontri con gli artisti, occasioni per fare comunità e riflettere con l’arte sul nostro presente.

Il passaggio di testimone fra le due programmazioni è affidato ai tre clown Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri della compagnia Madame Rebiné, che sabato 21 dicembre (ore 16) porteranno in scena “La riscossa del clown”, uno spettacolo di circo e teatro al servizio della leggerezza e del divertimento, perfetto per vivere insieme un pomeriggio magico ed entrare così nel clima delle feste natalizie.

Venerdì 10 gennaio si cambia registro con “Maratona di New York”, uno dei testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, una sfida fisica (oltre che verbale) per tutti gli attori che l’hanno portata in scena. Sul palco in questo caso ci saranno la ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l’attrice Luisa Cattaneo.

Venerdì 31 gennaio l’attrice Daniela Morozzi presenterà al pubblico “Amy – storia di un naufragio”, liberamente ispirato al racconto Amy Foster di Joseph Conrad. Una violenta storia accaduta un secolo fa in Inghilterra fatta di disperazioni e speranze, che ci porta a riflettere sui nostri giorni e su temi importanti che toccano da vicino le nostre vite.

Venerdì 7 febbraio un’altra compagnia toscana, Gli Omini, sarà in programma con lo spettacolo “La famiglia Campione”, un ritratto spietato della “famiglia italiana”, segnata da relazioni e dinamiche sentimentali sempre più faticose. Il lavoro è particolare, perché nasce dopo un percorso fatto di indagini e laboratori che hanno coinvolto oltre 80 giovani. Così i personaggi sono dieci, ma assumono i modi, le parole, le storie, di centinaia di persone conosciute dagli attori “per strada”.

La letteratura, questa volta l’opera della scrittrice Svetlana Aleksievic (Premio Nobel 2015), torna sul palco domenica 23 febbraio con “Preghiera per Cernobyl”. Una narrazione di straordinaria forza emotiva che racconta con diverse inquadrature il dramma umano, sociale e politico del disastro di Cernobyl e della fine del comunismo. Due gli appuntamenti di marzo: domenica 8 – con “Arlecchino furioso” – maschere, inganni, imprese, tradimenti, duelli e pentimenti, lazzi e acrobazie condiranno un divertentissimo viaggio alla scoperta della “Commedia dell’Arte”, che ha reso i teatranti italiani famosi in tutto il mondo.

In chiusura venerdì 27 “Modigliani” di Pilar Ternera. Lo spettacolo celebra il grande artistica a cento anni dalla sua scomparsa, e attraverso una irriverente, stralunata e comica spola tra Livorno e Parigi, tra il passato e il presente, getta uno sguardo sulla provincia che non riconobbe il suo genio.

Inizio spettacoli ore 21.15. Apertura campagna abbonamenti presso la sede del Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra) giovedì 19 dicembre dalle 10 alle 12. Info e dettagli su officinepapage.it.

__

Campagna abbonamenti

Presso la sede del Comune

Giovedì 19 dicembre e giovedì 2 gennaio 10.30-12.30

Presso la biglietteria del Teatro del Ciliegio

Sabato 21 dicembre 15 – 17

Venerdì 10 gennaio 20 -21.15

Abbonamento a 6 spettacoli: intero 45 euro, ridotto 40 euro (Maratona di New York, Amy, La famiglia campione, Preghiera per Cernobyl, Arlecchino furioso, Modigliani)

Fuori abbonamento: La riscossa del Clown

Biglietti singoli spettacoli: intero 10 euro, ridotto 8 euro; La riscossa del Clown 4euro

Prevendita su liveticket.it.

Il giorno prima di ogni spettacolo presso il Comune di Monterotondo Marittimo (piano terra) 10 – 12.