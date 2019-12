Vittoria e crescita per le Under 14 della Gea, Under 16 sconfitte di un solo punto

GROSSETO – Terzo successo della stagione per le Under 14 della Gea Grosseto che passa sul campo del Bf Livorno. Sofia Tanganelli e compagne hanno preso subito il comando delle operazioni, imponendosi nel primo quarto con un netto 18-8. Gli altri tre periodi hanno visto un certo equilibrio, ma le grossetane (solo otto atlete a referto) hanno controllato, senza mai permettere alle livornesi, che hanno vinto 13-11 il secondo quarto, di rientrare in partita. Una vittoria che conferma anche la crescita di tutto il gruppo.



Sconfitta di un punto invece per le Under 16, battute nel Palasport di via Austria da Pontedera. Il quintetto allenato da Luca Faragli ha chiuso in vantaggio il primo quarto, ma dalla seconda frazione è stata costretta a subire la rimonta delle pisane, che sono andate all’intervallo con due lunghezze. Nel secondo tempo Pontedera ha preso qualche punto in più di margine. Vinci e compagne hanno recuperato tutto il ritardo nella quarta frazione, ma in un finale punto a punto sono state le ospiti a uscire vincitrici. La Gea ha avuto la possibilità del supplementare, ma Clara Nunziatini ha messo dentro solo uno dei due liberi a disposizione.

Under 14 femminile, B.F. Livorno-Gea Grosseto 35-46

B.F. LIVORNO: Rossi 16, Berti 2, Mocanu, Betti, Saverni 3, Angioni 4, Meini 5, Stingone 4, Papucci, Bitossi, Sartini, Configi. All. Ferazzi.

GEA GROSSETO: Tanganelli 13, Panella 9, Scalora 2, Landi, Nunziatini 10, De Michele 4, Dos Santos, Faragli 8.

ARBITRO: Solimani.

PARZIALI: 8-18, 21-29; 27-38

U16, Gea Grosseto-B.F. Pontedera 48-49

GEA GROSSETO: Tanganelli 9, Di Stano 13, Emma Camarri, Panella 1, Nunziatini 7, Apicella, Dottorini, Guasti, Lambardi 6, Vinci 10, Saccardo, Giulia Faragli 2. All. Luca Faragli.

B.F. PONTEDERA: Baldacci 2, Giovannetti 3, Caselli 4, Mannucci 9, Polimeno, Carlotti 4, Ndiaye, Carli, Doni 2, Cantini 25. All. Del Pino.

ARBITRO: Bottazzi.

PARZIALI: 11-9, 22-24; 32-36, 48-49.