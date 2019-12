Verso Montevarchi-Grosseto, disponibili i biglietti di curva e tribuna

GROSSETO – Saranno disponibili da domani mercoledì i biglietti per la partita Montevarchi-Us Grosseto, in programma domenica 22 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, per il settore ospiti e per la tribuna.

I tagliandi a disposizione saranno 300 per la curva, settore ospiti, al costo di 10 euro, e 300 per la tribuna, al costo di 15 euro. I biglietti della curva si potranno acquistare solo in prevendita a Grosseto e non sarà possibile acquistarli a Montevarchi per disposizione della questura. I tifosi che vorranno acquistare i tagliandi potranno farlo presso la sede del Grosseto calcio, sotto lo stadio Zecchini, a partire da domani, mercoledì 18 dicembre fino a venerdì, dalle ore 15 alle 18, e dal Parrucca, Stefano Parrucchiere, in via Oberdan a Grosseto.

La società comunica anche che il possessore del biglietto della lotteria Ammec numero 205, estratto allo stadio domenica scorsa, può passare in società per ritirare il terzo premio, ovvero il pallone autografato dai giocatori biancorossi.