Show cooking e musica live: appuntamento al mercato coperto con “Pesca Marina”

GROSSETO – Aperipesce e musica, show cooking e live show. L’appuntamento è giovedì 19 dicembre alle 11.30 al Mercato coperto di Grosseto per un evento che vedrà protagonista Andrea Greco, chef del ristorante Il Carrettino.

La manifestazione – che è il primo di una lunga serie di eventi legati alla valorizzazione della commercializzazione del prodotto ittico locale dal titolo “Pesca Marina – di Grosseto” – vedrà la collaborazione tra amministrazione comunale, con il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi, e Confcommercio, con il presidente Carla Palmieri.

“Il Comune di Grosseto – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive Riccardo Ginanneschi – si è infatti aggiudicato 150mila euro nell’ambito del progetto Feamp. Come da progetto i finanziamenti che l’Amministrazione comunale si è meritata andranno a sostenere la realizzazione di cinque show cooking, l’attività ludica e didattica a tema rivolta alle scuole primarie, una serie di eventi tutti dedicati al gusto, la produzione di materiale promozionale sempre legato ai prodotti ittici del nostro territorio e alla promozione del mondo della pesca. Il tutto grazie alla collaborazione con tante realtà del territorio”.

In occasione dell’evento saranno inaugurate anche le quattro nuove insegne del mercato coperto, che rientrano nel lavoro – strutturale e di immagine – che l’amministrazione comunale sta facendo per la valorizzazione dello stabile, punto di riferimento per il commercio locale.

L’operazione è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014- 2020. Per quanto riguarda il finanziamento è così diviso dei 150mila euro: 75mila dell’Unione Europea, 52.500 dello Stato e 22.500 della Regione.

“Un plauso al Comune di Grosseto per la realizzazione di questo progetto volto alla promozione del pesce pescato. Siamo contenti di collaborare – dicono dalla Confcommercio – ad un’iniziativa che servirà anche ad animare il centro storico e a far conoscere il mercato coperto. Abbiamo scelto il giovedì per convogliare verso quest’ultimo i moltissimi visitatori del mercato settimanale, coinvolgendo un’altra nostra componente sindacale, ovvero gli operatori ambulanti. Un binomio importante, il commercio ambulante e quello in sede fissa, alimentare e non, che ben armonizzati costituiscono una chiave per le politiche a sostegno dell’attrattività turistica e del miglioramento della qualità di vita nel cuore della città”.

L’associazione illustra nel dettaglio l’evento: “Giovedì dalle 11.30 daremo vita ad un show rigorosamente dal vivo al Mercato coperto – spiegano dall’Ascom Confcommercio –. Avremo lo chef Andrea Greco, del ristorante il Carrettino, che preparerà di fronte al pubblico il tortello al ragù di polpo ripieno di polpo e ricotta, e seguirà un assaggio di questa specialità per tutti i presenti. Ci sarà anche un momento musicale, sempre rigorosamente live, con Irene Tortora, splendida voce del gruppo grossetano ‘The Uncertain!’. I cittadini sono tutti invitati”.