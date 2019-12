Secondo posto degli Esordienti del Follonica Gavorrano a #ilcalcioèdichiloama

FOLLONICA – Grandi risultati ottenuti nello scorso fine settimana dagli atleti più piccoli del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. Gli Esordienti 2007 hanno conquistato un prestigioso secondo posto nella 4ª edizione del torneo “#ilcalcioèdichiloama” che si è svolto in contemporanea allo stadio Nicoletti di Follonica e al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano. Otto le squadre al via compreso l’Empoli che si è presentato con una formazione di 2008: Follonica Gavorrano, Cecina, Robur Marciano, Paganico, Empoli, Roselle, Castelnuovo Garfagnana, Poggibonsi.

I padroni di casa hanno disputato complessivamente sei incontri, vincendone quattro e pareggiandone due, compreso quello con l’Empoli, vincitore della manifestazione. Dato importante: i biancorossoblù non hanno subito neanche una rete e hanno interpretato ogni gara al meglio, provando a vincere anche con l’Empoli. La formazione: Colledan, Comparini, Di Cola, Cozzolino, Ghirlandini, Godano, Haxini, Lesaj, Mancinelli, Masini, Nesti, Poccetti, Rotelli, Signori, Vagnoni, Zaccariello. Da notare che dietro all’Empoli si sono piazzate tre formazioni maremmane: Follonica Gavorrano, Roselle e Paganico.

I Pulcini 2009 hanno invece fatto bottino pieno contro Nuova Grosseto Barbanella, Paganico e Roselle nel secondo concentramento del Sei Bravo. I bambini del Follonica Gavorrano si sono ben comportati, mostrando una continua crescita e hanno fatto la differenza soprattuto nei giochi tecnici. Lo stesso gruppo di piccoli atleti ha partecipato domenica al prestigioso Memorial Federico Ricci e Luca Scattina che si svolto a Castelnuova Magra (La Spezia). Dl via del torneo squadre professionistiche come Pisa, Fiorentina, Genoa, Entella ed Empoli. Il Follonica Gavorrano ha disputato sei incontri, collezionando due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Un fine settimana da applausi per i Pulcini 2009, che si sono ottimamente comportati. La formazione: Malia, Biondi, Mulinacci, Vestri, Dorelli, Masini, Haxini, Toninelli, Ferrante, Minichini, Ferrario, Da Frassini, Gabbiani, Visalli.

Lo stadio Nicoletti di Follonica ha ospitato anche il 4° torneo #ilcalcioèdichiloama della categoria Primi Calci 2012, al quale hanno partecipato, oltre ai Leoni di Maremma, Manciano, Salivoli, Bibbona, Rosignano, Alberino e InvictaSauro. La manifestazione è perfettamente riuscita e le società partecipanti si sono complimentati con Andrea Nicolella, responsabile dell’organizzazione tornei del Follonica Gavorrano, per aver curato con attenzione ogni particolare. E’ stata una giornata splendida, con un’ottima cornice di pubblico e tanta allegria e divertimento in mezzo al campo per i bambini.

Nello scorso fine settimana gli Esordienti 2008 hanno disputato a Castel del Piano una gara di recupero con la Giovanile Amiata, vincendo i tre tempini grazie ad una bella prestazione. La formazione: Stefani Alfonsi, Alessandro Spadi, Emilio Prisco, Filippo Mosca, Marco Tonelli, Filippo Franchellucci, Gabriele Nardo, Mattia Ginanneschi, Matteo Mucci, Thomas Valdrighi, Matteo Costabile. All. Massimo Vannetti.