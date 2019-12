Primo ko per il Senzuno contro un super Gavorrano, Vetulonia a un passo dalla vetta

GROSSETO – E’ un Gavorrano formato super nel girone Nord del torneo Elite Uisp. La formazione metallifera stende il Senzuno, condannando i campioni in carica alla prima sconfitta stagionale: un 4-2 che dice come il Gavorrano possa legittimamente aspirare a lottare per il titolo. Al comando vola però il Montemazzano, che pure aveva iniziato la settimana molto male pareggiando nel recupero sul campo dell’Atletico Grosseto (primo punto per la cenerentola). Poi il blitz di Ribolla che vale il primato, ma con una partita giocata in più rispetto alla concorrenza (riposava il Massa Valpiana) e due in più del Senzuno. Bene Boccheggiano e Atletico Grosseto, che piegano Disperata e Atletico Grosseto, scoppiettante il 2-2 tra Torniella e Chiusdino.

Nel girone Sud entusiasma la lotta per la leadership con il Montemerano che vola al comando in una classifica cortissima dopo il secco 5-2 di Campagnatico. Ma il colpo di giornata è dell’Etrusca Vetulonia, che va a sbancare il rettangolo dell’ex capolista Paganico e la raggiunge (-1 dalla vetta). Bene anche la Polverosa, che liquida il Granducato del Sasso e raggiunge a quota 16 le due antagoniste. Non ci sono pareggi in un’ottava giornata molto importante, nella quale merita di essere citata anche l’affermazione dell’Argentario, 1-0 sul Seggiano. Doppia affermazione esterna, con lo stesso punteggio (1-1) dell’Alberese e del Sant’Angelo a danni del Magliano e della New Team Marsiliana.

Girone Nord

Ottava giornata

Boccheggiano-Disperata 2-0

Ribolla-Montemazzano 1-2

Venturina-Atletico 3-0

Torniella-Chiusdino 2-2

Gavorrano-Senzuno 4-2

Riposa: Massa Valpiana

Recuperi

Chiusdino-Ribolla 6-2

Torniella-Venturina 4-1

Atletico-Montemazzano 2-2

Classifica

Montemazzano 22

Gavorrano 21

Senzuno 18

Massa 18

Chiusdino 10

Torniella 9

Ribolla 7

Disperata 6

Venturina 6

Boccheggiano 4

Atletico Grosseto 1

Girone Sud

Ottava giornata

Paganico-Etrusca 0-1

Magliano-Alberese 1-2

Argentario-Seggiano 1-0

Campagnatico-Montemerano 2-5

New Team-Sant’Angelo 1-2

Polverosa-Granducato 3-1

Classifica

Montemerano 17

Paganico 16

Etrusca Vetulonia 16

Polverosa 16

Seggiano 12

Argentario 12

New Team Marsiliana 11

Campagnatico 10

Alberese 10

Granducato 6

Sant’Angelo 6

Magliano 4