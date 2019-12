Pattinaggio, convocazione azzurra per Carlotta Quaglia del Cus Albinia

ALBINIA – Non è ancora iniziato l’anno agonistico e per il Cus Albinia arrivano già le prime soddisfazioni.

La federazione italiana per la disciplina obbligatori ha convocato in Nazionale la pattinatrice maremmana Carlotta Quaglia per il secondo anno consecutivo.

All’atleta vanno i migliori complimenti da parte di tutto il direttivo e un ringraziamento a tutte le insegnanti Desirée Puliti, Sara Ricci e Giulia Pavin per la dedizione che mostrano nel seguire le atlete del CUS.