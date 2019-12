Musiche suggestive, balletti emozionanti e recitazione impeccabile: “Il canto di Natale” in scena a scuola

GROSSETO – Musiche suggestive, balletti emozionanti, scenografie curate nei dettagli e una recitazione impeccabile: i bambini e le bambine delle classi quarte della primaria di Cimarosa hanno fatto centro. E con il “Canto di Natale” di Dickens messo in scena nei giorni scorsi sul palco della loro scuola sono riusciti a coinvolge, a commuovere, a spaventare, ma anche a far sorridere quando il vecchio e scorbutico Scrooge si redime e lascia intendere che c’è ancora della bontà nel mondo e che nessuno in fondo è solo se ha voglia di rimettersi in gioco e di dare amore. Oltre un’ora di spettacolo in cui le parti recitate si sono alternate alla narrazione, ai balletti e ai canti, con repentini cambi di abito eseguiti dai bambini con magistrale autonomia.

“La rappresentazione del “Canto di Natale” ha impegnato i piccoli artisti sin dai primi giorni di scuola. Abbiamo iniziato con la lettura e con l’analisi del testo – spiegano le insegnanti – poi siamo passati alla stesura del copione, alla realizzazione delle coreografie e alla scelta delle musiche. In tutte le nostre rappresentazioni, in linea con l’offerta formativa del plesso di Cimarosa e dell’intero comprensivo Follonica 1, diamo sempre molto spazio alle varie forme musicali. Abbiamo infatti potuto toccare con mano come la musica sia un importante strumento per smobilizzare i corpi e per aiutare lo sviluppo della creatività e della espressività”.

La messa in scena di “Canto di Natale” è stata per i bambini delle classi quarte di Cimarosa anche una occasione ulteriore per riflettere sull’importanza della condivisione, del dono e dell’aiuto reciproco, fili conduttori delle attività educative del plesso di Cimarosa. Non a caso, insegnanti e alunni sono impegnati in molti progetti solidali, fra i quali la collaborazione con il Coordinamento delle opere caritative e il sostegno alla mensa interparrocchiale.

Allo spettacolo hanno partecipato, oltre ai genitori degli alunni anche la dirigente dell’istituto, Elisa Ciaffone, e l’assessore comunale Mirjam Giorgieri che sul proprio profilo Facebook ha commentato: “Sono stata ospite dei bambini e delle bambine della scuola Cimarosa e delle loro insegnanti. Non per recita natalizia, sarebbe riduttivo definirla così, ma per una meravigliosa messa in scena di “Canto di Natale” di Dickens. Commovente, strepitoso, toccante, meraviglioso. Uno spettacolo sui valori del Natale veramente coinvolgente”.