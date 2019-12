Katerina Stankiewicz da applausi, dieci successi ai Forti Spagnoli e 130 vittorie col Marathon Bike

GROSSETO – Con la vittoria ottenuta nella gara podistica di domenica mattina ai “Forti Spagnoli”, Katerina Stankiewicz fa 130 vittorie con la maglia del Marathon Bike. Era il 20 maggio 2012 quando la “Polacchina”, così viene chiamata nell’ambiente, alla “Scarpinata del Golfo” mise a segno la sua prima vittoria. Ieri appunto il traguardo delle 130 affermazioni.

Ma il Marathon Bike torna da Porto Ercole con un altro dato importante nella gara tra le più longeve della provincia. Infatti è la prima società ad aver vinto i “Forti Spagnoli “ per ben 10 volte sommando le affermazioni tra gli uomini e le donne. Iniziò Vittorio Mongili nel 2005, poi la “doppietta” di Stefano Musardo con Micaela Brusa nel 2011, e le sette vittorie della “Polacchina”; 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 e l’edizione di quest’anno. Manca all’appello l’edizione 2016 quando Katerina si fermò in attesa della sua primogenita Vittoria.

Una domenica da incorniciare per la squadra grossetana, non solo per i risultati conseguiti nel podismo, ma anche per quelli conseguiti nella mountain bike. Infatti spicca il secondo posto assoluto e primo di categoria ottenuto da Claudio Fanciulli nella gara Cala Violina. Nella prima prova del campionato d’inverno di mtb, bene anche Alessandro Costantini, Giacomo Daviddi e Raffaello La Mura, tutti primi nelle rispettive categoria.