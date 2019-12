It’s the Most Wonderful Time of the Year: ogni giorno una canzone per aspettare il Natale

GROSSETO – It’s the Most Wonderful Time of the Year, conosciuta anche come The Most Wonderful Time of the Year, è una canzone natalizia scritta da Edward Pola e George Wyle ed incisa originariamente nel 1962 da Andy Williams, che la incluse nel suo album The Andy Williams Christmas Album dell’anno seguente. Il singolo uscì su etichetta Columbia Records e fu ripubblicato nel 1968.

In seguito il brano è diventato uno “standard” natalizio ed è stato inciso e/o eseguito da numerosissimi altri interpreti. Tra questi: Thomas Anders (2012), Paul Anka (2011), Brent Barrett (2009), Linda Bianchi (2009), Garth Brooks, Celtic Thunder, Harry Connick Jr., José Carreras, Plácido Domingo & Diana Ross (in Christmas in Vienna, 1993), Dirk Etienne, Lisa Yvonne Ferraro (2004) Kathy Lee Gifford (1993), Cast di Glee (2010), Amy Grant, Amy Jill e Bradley Williams (2009), Dino Kartsonakis, Christopher Kincaid (2012), Birthe Kjær (2007), Johnny Mathis, Timo T.A. Mikkonen (1989; versione in finlandese Vuoden vaan saan joulua odottaa), Jane Norman (2008), Jane Olivor (2001), Only Men Aloud (2010), Emile Pandolfi (1993), Vanessa Peters, Piccolo Coro dell’Antoniano (nell’album Natale nel mondo del 1993), Brenda Kaye Pierce (2009), Point of Grace (2005), The Polyphonic Spree (nell’album HolidayDream: Sounds of the Holidays Vol. One del 2012), Laura Pursell (2001), Lea Michele (2019), Roy Rogers e Dale Evans (1967), Bob Sirois (2008), Lee Towers (1985), Il Volo (2011) e Scott Weiland (2011).

Il brano descrive scene tipiche del periodo natalizio, che viene definito “il più bel periodo dell’anno”.

Il brano, nella versione originale di Andy Williams, è stato incluso nel film del 2005, diretto da Andrew Niccol e con protagonista Nicholas Cage, Lord of War. Iniltre, il brano è stato eseguito in un episodio del 2010 della serie televisiva Glee.

