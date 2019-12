Il padrone di Isotta è morto: e lei cerca una nuova casa

ORBETELLO – Isotta cerca una casa. Da quando il suo padrone è morto è rimasta sola, è abituata a vivere in casa, non può assolutamente finire per strada, non sopravviverebbe. Per questo in molti si stanno muovendo per trovarle una sistemazione

Isotta ha sette anni, è sterilizzata e sanissima. Abitava ad Orbetello, con alcuni Yorkshire, e dunque è abituata a convivere con piccoli cani.

A chiedere aiuto è Katia Orsini, dell’associazione la Casa di Goia, che si ocupa di animali abbandonati o in difficoltà. «Mi hanno chiesto aiuto a trovare una casa alla gattina, dopo che il padrone è morto».

Chi fosse disponibile ad un’adozione del cuore può telefonare al numero 347.7138766.