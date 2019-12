Il Natale arriva a Pitigliano tra mercatini, concerti e laboratori per bambini. Il programma

PITIGLIANO – Pitigliano celebra le festività natalizie con i mercatini, i concerti, i laboratori per bambini e la casa di Babbo Natale. Il Capodanno in piazza della Repubblica, martedì 31 dicembre, alle 23, sarà con Boobox electro live show e Dj set show Mr Kikko Dj, e poi il nuovo anno sarà accolto con magici giochi pirotecnici. I mercatini e la casa di Babbo Natale saranno aperti tutti i weekend e nei giorni tra Natale e Capodanno.

Ma ecco il programma giorno per giorno: venerdì 20 dicembre, alle 10.30, in piazza Garibaldi si terrà la recita della scuola dell’infanzia (in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno della scuola); sabato 21 dicembre, alle 21, concerto di beneficenza all’Auditorium della Banca Tema S.S Maremmana Est località Il Piano “I Grafica Mondo d’amore tour”. Ingresso libero. Domenica 22 dicembre Babbo Natale consegna i regali casa per casa. Martedì 31 dicembre, alle 23, in piazza della Repubblica, “La Notte di Capodanno” con Boobox electro live show, Dj set show Mr Kikko Dj e i giochi pirotecnici.

Lunedì 6 gennaio 2020, alle 17.30, concerto dell’Epifania a scopo benefico all’Auditorium della Banca Tema S.S Maremmana Est località Il Piano. Ingresso a offerta.

I laboratori per bambini: lunedì 23 dicembre, Le Mani in pasta! Laboratorio di pasticceria, nei locali del Seminario di Pitigliano con i seguenti orari: dalle 9 alle 13, per i bambini dai 5 a 7 anni e dalle 14.30 alle 18.30 per i bambini dagli 8 anni in su. Con la collaborazione di Eleonora Mori. Costo 3 euro a bambino, laboratorio a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria al 348 4003383.

Sabato 28 dicembre Le botteghe dei mestieri antichi… per le feste! L’artigiano etrusco. Il laboratorio si svolgerà al Museo civico archeologico Enrico Pellegrini, in piazza Fortezza Orsini, in due turni, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Costo 5 euro a bambino. Laboratorio a numero chiuso massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria allo 0564 614067 oppure al 3895933592 o per mail museo@comune.pitigliano.gr.it

Sabato 4 gennaio 2020, Le botteghe dei mestieri antichi… per le feste! Sai come vestivano gli Etruschi per le feste? L’atelier etrusco. Il laboratorio si svolgerà al Museo civico archeologico Enrico Pellegrini, in piazza Fortezza Orsini, in due turni, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Costo 5 euro a bambino. Laboratorio a numero chiuso massimo 20 partecipanti. Prenotazione obbligatoria allo 0564 614067 oppure al 3895933592 o per mail museo@comune.pitigliano.gr.it

Domenica 5 gennaio 2020, Crea la tua calza! Laboratorio in maschera, dalle 14.30 alle 16, agli ex Granai di Pitigliano. Poi tutti a cantare la befana per le vie del centro storico. È obbligatoria la presenza dei genitori. Costo 3 euro a bambino, laboratorio a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria al 348 4003383.