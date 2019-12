I sindacati protestano insieme a Grosseto: «Adeguare le pensioni»

GROSSETO – La mattina di martedì 17 dicembre i pensionati di Cgil, Cisl e Uil hanno consegnato la piattaforma unitaria di rivendicazione al viceprefetto vicario, Alessandro Tortorella, dopo un breve presidio in piazza Rosselli.

“Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil – si legge in una nota unitaria – chiedono al governo di intervenire sull’adeguamento delle pensioni e sulla modifica dell’intero sistema previdenziale, oltreché di ridurre la pressione fiscale sui pensionati e di dotare di risorse adeguate il fondo per la Non autosufficienza. Un pacchetto di riforme completo ed equilibrato che ha l’ambizione di dare soluzione a problemi che oramai da vent’anni stanno marcendo, mettendo in difficoltà grave soprattutto le fasce più deboli della popolazione anziana”.