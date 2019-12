Grande successo per la Festa della Toscana con le società affiliate Uisp: tutti i partecipanti

GROSSETO – “Dal Rinascimento allo statuto della Regione Toscana”. Ancora una volta la Uisp di Grosseto ha celebrato la Festa della Toscana con uno spettacolo al teatro Moderno. Lo ha fatto con una rappresentazione entusiasmante, scritta dagli autori Giannino Sebastiani e Rossella Marconi, che ha portato sul palco 250 giovani e giovanissimi sportivi espressione delle società affiliate al comitato Uisp: Dance System, Palestra Europa Danza, Artistica Grosseto, Ginnastica Grifone, Barbanella 1, Progetto Danza e Jump De Valda Acrobatic Art Duo. Coreografie di danza e ginnastica per un doppio appuntamento: quello della mattina, tradizionalmente riservato alle scuole, ha portato 800 studenti in platea; ma il Moderno si è riempito anche la sera, con altrettanti spettatori. Per un evento anche benefico: il ricavato, spese escluse, sarà devoluto all’associazione Skeep (fotoni Roberto Malarby).

Sul palco, a salutare gli studenti al mattino, è salito il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna accolto da scroscianti applausi. Che il primo cittadino ha accolto ricambiando la felicità dei ragazzi. “E’ stata un’emozione enorme, un affetto esplosivo, un entusiasmo palpabile che mi ha fatto un po’ tentennare – afferma il sindaco – E’ stato un grande momento, molto emozionante. D’altra parte quando vedo sinergia tra la Uisp con il presidente Perugini e il Comune e Regione sono sempre felice: trovo meraviglioso portare avanti tematiche così importanti come il Rinascimento, il Granducato di Toscana, il cinquantennale della nostra regione affiancate allo sport, alla solidarietà, al rispetto dei diversamente abili e delle persone fragili. Valori che si uniscono intorno al comune denominatore della competizione sana e della condivisione”. “I ragazzi devono farne tesoro – conclude Vivarelli Colonna – sia un evento simile l’esortazione a una riflessione aggiuntiva che impregni i loro cuori di queste identità. Perché tutto questo unito allo spettacolo, allo sport alla danza diventa un’esplosione proficua per la nostra gioventù”.

“E’ sempre un piacere salire sul palco del Moderno per questa Festa”, afferma Fabio Cicaloni, che dello spettacolo è una delle anime: presentatore, voce narrante e cantante. “E’ una cosa in cui credo – aggiunge l’artista – specie la mattina quando in platea ci sono più di 800 ragazzi delle scuole che in qualche modo attraverso il nostro spettacolo riescono ad avere una bella lezione di educazione civica. Ogni anno raccontiamo uno spettacolo attraverso le immagini e il movimento, uno spettacolo che avvicina all’orgoglio di essere toscani e soprattutto alle loro tradizioni, alla loro cultura e soprattutto alla loro storia che rischia di cadere nel dimenticatoio”.

“E’ stata una giornata bellissima – spiega Fabio Nocchi, responsabile del progetto – con sette società Uisp impegnate e tante persone che hanno dato fiducia a questo evento. Ormai per le società è diventato un appuntamento fisso: non sappiamo se è inizio anno o fine anno, ma per la ginnastica e la danza è un must e nessuno vuole mancare. A proposito di ginnastica: ci prepariamo alla grande a tutti gli appuntamenti che ci aspettano, dal Giocagin ai vari campionati e tornei di ritmica e artistica”.

“Felici per questa grande partecipazione, di atleti e pubblico – afferma Rossella Marconi – Tutti hanno gradito l’impegno e i sacrifici dei ragazzi, per tutti loro e gli amici sul palco è stato molto bello. Dietro un evento come questo c’è una ricerca storica, ma attraverso le coreografie tutti possono apprezzare questo nostro grande impegno: in soli due mesi è difficile realizzare certe coreografie”.

“Quest’anno il tema andava dal Rinascimento alla costituzione della regione Toscana e avevamo davvero tanti motivi d’interesse – conclude Giannino Sebastiani – Tra i tanti spunti abbiamo voluto inserire personaggi magari poco conosciuti, ma espressione del territorio, dall’astrofisica alla viticoltura e due studenti delle scuole grossetane che sono oggi eccellenze nel campo della ricerca scientifica. Certi principi presenti nel nostro statuto sono veicoli di cultura e restano vivi ancora oggi attraverso la scuola”.

TUTTI I NOMI DEI PROTAGONISTI

Artistica Grosseto

Polisportiva Barbanella Uno

Dance System

Ginnastica Grifone

Palestra Europa

Progetto Danza

Jump The Valda Acrobatic Art Duo

