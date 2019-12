Gli Under 12 della Pallavolo Follonica esultano, battuta la Gioielleria Mirolli

FOLLONICA – Successo della squadra Under 12 della Pallavolo Follonica che si è imposta per 3-0 contro le pari età della squadra Gioielleria Mirolli Grosseto. Sin dal primo set gli atleti allenati dal coach Ulio Benassi si sono portati in vantaggio, vincendo con il punteggio di 25/10.

La squadra ha dimostrato grande sintonia, rispondendo colpo su colpo agli attacchi della squadra avversaria. I set successivi hanno avuto lo stesso andamento; la squadra ospite non è mai riuscita a creare difficoltà ai piccoli atleti della pallavolo Follonica, che hanno vinto per 25/9; 25/18/; 25/12.

La formazione follonichese: Giulio Valentino, Chiara Cignoni, Bianca Bongini, Alice Vatti, Giada Buti, Margherita Asta, Sofia Battellini, Eva Dominichini, Adele Ferri.