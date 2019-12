GROSSETO – Una persona è stata trasferita in ospedale dopo che è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in serata nella zona nord di Grosseto, sull’Aurelia, davanti al distributore Agip.

Nell’incidente è rimasta coinvolta un’auto e uno scooter. La persona che si trovava sullo scooter all’arrivo degli operatori del 118 non era cosciente ed è stata trasferita all’ospedale Misericordi di Grosseto.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.