Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Con la Juniores ferma per la sosta, il settore giovanile mette a segno tre vittorie importanti. Vincono gli Allievi regionali di mister Consonni, che in casa battono il Piombino, mentre arrivano in trasferta i due successi dei Giovanissimi: la squadra di mister Pieri batte l’Orbetello, mentre quella di mister Picardi batte i pari età dell’Academy Livorno, nella fase finale regionale del torneo.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Piombino 2-0

I ragazzi di mister Consonni chiudono nel migliore dei modi il 2019, confermandosi seconda forza del campionato con un 2-0 ai danni del Piombino. Primo tempo contratto dei maremmani che costruiscono poco e rischiano di andare in svantaggio in un paio di occasioni. Al 9’ primo ed unico squillo del Grosseto. Lancio di De Michele per Columbu che salta il suo marcatore in velocità e mette al centro per l’accorrente Stefi, pronta conclusione del centravanti biancorosso e bella parata di Becherucci. Al 14’ brivido per il Grosseto, errore in disimpegno di Comi, che regala palla a Cavaglioni, ma poi rimedia con una parata sicura. Al 27’ nuovo rischio per il Grosseto, uscita a vuoto del portiere e bravissimo Cerulli a salvare quasi sulla linea anticipando Barchi. Nella ripresa i biancorossi entrano in campo con un altro piglio. Fuori Filippi, Lucattini e Papini dentro Falconi, Bruni, Cargiolli. Al 49’ contropiede degli ospiti. Sul tiro di Cavaglioni attento Comi a deviare in angolo. Al 51’ fuori Stefi dentro Trombini. Al 55’ cross di Salvadori, Cargiolli arriva con un attimo di ritardo per la deviazione vincente. Il Grosseto spinge con più ordine e convinzione, e al 59’ passa in vantaggio: bella circolazione di palla e apertura di Bruni per Mema che salta netto Rimmaudo e serve l’accorrente Cargiolli che si inserisce sul secondo palo e batte Becherucci. Il Piombino accusa il colpo ed al 70’ arriva il raddoppio del Grosseto. Azione sulla destra di Valente, secca conclusione respinta da Becherucci e Bruni ribadisce in rete. Al 75’ ultimo cambio dei padroni di casa, fuori Mema dentro Testa. Al 79’ annullata, per dubbio fuorigioco, la terza rete ai biancorossi. Dopo insistita azione, palla filtrante di De Michele per Valente che in semi rovesciata batte Becherucci ma l’arbitro annulla. Il Grosseto si conferma seconda forza del campionato, che riprenderà il 12 gennaio con il big match di Monteriggioni.

GIOVANISSIMI A: Orbetello-Us Grosseto 0-7

Netto successo dei biancorossi di mister Pieri, che in casa dell’Orbetello vincono con i pari età per 7-0. Apre le marcature Tenci, autore poi di una doppietta, mentre le altre reti sono di Solari, doppietta di Veglianti, Arrigucci e Affabile.

GIOVANISSIMI B: Academy Livorno-Us Grosseto 1-5

Campo difficile per i giovani grifoncini, che iniziano subito bene la gara trovando il vantaggio dopo cinque minuti con il solito Bojinov. Al 13’, in due minuti, i biancorossi ne fanno due con Generali, bravo a sfruttare due calci d’angolo di Nardi e a portare a tre il vantaggio. Il primo tempo si chiude sul 4-0 con la rete di Pimpinelli, che trova la personale doppietta nella ripresa. A pochi minuti dalla fine Pini segna per i padroni di casa il gol della bandiera. Un ottimo risultato per la truppa di mister Picardi che inizia bene la fase regionale del campionato.

TABELLINI

US GROSSETO: Comi, Cerulli, Mema, Papini, Franceschini, De Michele, Lucattini, Filippi, Stefi, Salvadori, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Mascelloni, Falconi, Testa, Cargiolli, Bruni, Trombini, Valente. All. Consonni.

PIOMBINO: Becherucci, Rimmaudo, Lucani, Patara, Battaglini, De Gregorio, Barani, Neri,Cavaglioni, Giovani, Barchi. All. Telesio.

RETI: 59’ Cargiolli, 70’ Bruni.

ORBETELLO: Pennacchi, Di Fano, Ferrante, Solimeno, Gudumac, Fiori, Pallini, Caminatj, Chegia, Tinti, Bertocchi. A disposizione: Scalano, Pallini. All. Chechi.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Solari, Presicci, Tenci. A disposizione: Turbanti, Arrigucci, Veglianti, Affabile. All. Pieri.

RETI: 24’ e 69’ Tenci, 39’ Solari, 49’ e 70’ Veglianti, 59’ Arrigucci, 71’ Affabile.

ACADEMY LIVORNO: Paoli, Barontini, Zhelegu, Salani, Costanzi, Casella, Bartolini, Fedi, Lisxhi, Pini, Agretti. A disposizione: Betti, Giudice, Prunetti, Fronzoni, Lotti, Postaru, Macchia. All. D’Alessio.

US GROSSETO: Conti, Busetta, Picci, Steri, Frediani, Sabatini, Generali, Nardi, Bojinov, Fregoli, Pimpinelli. A disposizione: Manganelli, Palombo, Fommei, Graffietti, Giulianini, Allegro. All. Picardi.

RETI: 5’ Bojinov, 13’ e 15’ Generali, 26’ e 20’ st Pimpinelli, 29’ st Pini.